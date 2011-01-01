Kylie Minogue: Aphrodite Les Folies - Live in London (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Два часа классической Кайли, передающие энергию, величие и экстравагантность широко известного тура Aphrodite: Les Folies. Этот фильм-концерт, снятый на триумфальном шоу Кайли на O2 Arena в Лондоне, был снят с использованием роскошной высокотехнологичной мультикамеры.



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