Квест (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Игра перестает быть веселой, когда участники понимают, что все это по-настоящему. Пробирающий до мурашек хоррор с закрученным сюжетом.
Четверо друзей в качестве развлечения отправляются на квест: игру с головоломками, загадками и тайнами, цель которой — выбраться из закрытой комнаты. Организаторы действительно постарались создать жуткую атмосферу таинственности в комнате, полной артефактов и странных предметов. Однако вскоре интерес превращается в страх: найденная друзьями шкатулка открывает ключ к главной загадке, а точнее, проклятию. Компания оказывается запертой наедине с демоном, и их единственный шанс спастись — разобраться со всеми бесчисленными секретами, которые хранит их темница. Смогут ли они справиться с тысячей головоломок, стоящих на пути к свободе?
Узнайте, каким будет финал умопомрачительного хоррора «Квест» — фильм доступен к просмотру на Wink.
Рейтинг
- ПДРежиссёр
Питер
Дьюкс
- СУАктёр
Скит
Ульрих
- ШЯАктриса
Шон
Янг
- КДАктриса
Кристин
Донлон
- РУАктёр
Рэнди
Уэйн
- ММАктёр
Мэтт
МакВэй
- ЭГАктриса
Эшли
Галлегос
- ХГАктриса
Хейли
Голдштейн
- ИХАктёр
Ияд
Хаджджадж
- АДАктёр
Абрахам
Джастис
- ТДАктёр
Тейлор
Джон Пидмонт
- ПДСценарист
Питер
Дьюкс
- РАПродюсер
Рон
Альтофф
- ЯБПродюсер
Яков
Бреслер
- КТПродюсер
Корбин
Тимбрук
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- КДАктриса дубляжа
Карина
Дымонт
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЭВМонтажёр
Эрик
Вон