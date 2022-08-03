Квест (фильм, 2016) смотреть онлайн

Игра перестает быть веселой, когда участники понимают, что все это по-настоящему. Пробирающий до мурашек хоррор с закрученным сюжетом.



Четверо друзей в качестве развлечения отправляются на квест: игру с головоломками, загадками и тайнами, цель которой — выбраться из закрытой комнаты. Организаторы действительно постарались создать жуткую атмосферу таинственности в комнате, полной артефактов и странных предметов. Однако вскоре интерес превращается в страх: найденная друзьями шкатулка открывает ключ к главной загадке, а точнее, проклятию. Компания оказывается запертой наедине с демоном, и их единственный шанс спастись — разобраться со всеми бесчисленными секретами, которые хранит их темница. Смогут ли они справиться с тысячей головоломок, стоящих на пути к свободе?



Узнайте, каким будет финал умопомрачительного хоррора «Квест» — фильм доступен к просмотру на Wink.

