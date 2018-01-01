Wink
Детям
Квартира из сыра
Актёры и съёмочная группа фильма «Квартира из сыра»

Режиссёры

Акоп Киракосян

Режиссёр

Сценаристы

Леонид Яхнин

Сценарист

Продюсеры

Григорий Хмара

Продюсер

Монтажёры

Надежда Трещёва

Монтажёр

Операторы

Александр Виханский

Оператор

Композиторы

Роберт Амирханян

Композитор