Wink
Детям
Квартет из двух солистов
Актёры и съёмочная группа фильма «Квартет из двух солистов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Квартет из двух солистов»

Режиссёры

Сергей Олифиренко

Сергей Олифиренко

Режиссёр
Борис Аблынин

Борис Аблынин

Режиссёр

Сценаристы

Марина Вишневецкая

Марина Вишневецкая

Сценарист

Художники

Ю. Юрасов

Ю. Юрасов

Художник

Монтажёры

Надежда Трещёва

Надежда Трещёва

Монтажёр

Операторы

Вадим Прудников

Вадим Прудников

Оператор

Композиторы

Сергей Гурбелошвили

Сергей Гурбелошвили

Композитор