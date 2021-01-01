Фильм Курентзис: Малер. Симфония № 5
2021, Currentzis conducts Mahler No. 5
Концерты12+
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О фильме
Симфонии для Малера всегда были возможностью говорить о самых глубоких и волнующих его вопросах бытия, размышления вербальные размышления о которых не приводят к ясным ответам. Грандиозная пятичастная структура Пятой симфонии вмещает в себя долгий путь от Траурного марша к бурлящему финалу ��— может быть, наивную в своей окончательности, но искреннюю попытку разрешения трагического конфликта с окружающим миром.
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