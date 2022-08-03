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Культ (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Dorm
Ужасы, Детектив76 мин18+

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О фильме

Вивиан-застенчивая первокурсница, которая перевоплощается совершенно в другую личность, поселившись вместе с популярной студенткой в комнате общежития.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.1 IMDb