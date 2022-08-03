Кукла
Wink
Фильмы
Кукла
7.42021, Juega Conmigo
Ужасы, Фэнтези76 мин18+

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Кукла (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Молодая няня София, пока еe работодательница отлучилась по делам, сидит с тремя детьми в большом доме. Вскоре им предстоит столкнуться с демоном, который очень хочет, чтобы с ним поиграли.

Страна
Мексика
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кукла»