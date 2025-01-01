Фильм Кукла. Реинкарнация

После смерти 11-летнего сына эксперт по робототехнике создает аниматронную куклу по имени Робин, которая невероятно похожа на его умершего ребенка. Мужчине кажется, что он наконец нашел того, кто составит ему компанию в большом особняке. Однако серия ужасающих событий показывает, что у Робина есть свои собственные намерения, о которых его хозяин даже не догадывается.



