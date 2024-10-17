Куб: Игра на выживание (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Потерявший сознание солдат оказывается заперт в загадочном помещении, где не работают привычные законы физики. Камерный фантастический триллер «Куб: Игра на выживание» — фильм о том, как опасность проявляет истинную суть человека.



Боец армии США Майлз Уиллис тяжело ранен в результате перестрелки в Ираке. В попытках послать сигнал о помощи, он теряет сознание, а приходит в себя в пустой кубической комнате без дверей и окон. С течением времени обстановка начинает меняться: становится невыносимо жарко, гравитация то ослабевает, то буквально парализует Майлза, а пространство неумолимо сужается. Только голос девушки по имени Дэмси в спутниковом телефоне дает надежду на спасение: она заперта в такой же ловушке, но намерена разгадать ее тайну.



Смогут ли Майлз и Дэмси пройти тест и выбраться на свободу, расскажет триллер «Куб: Игра на выживание» 2022 года, смотреть онлайн который вы сможете на Wink.

