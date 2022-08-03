Кто твоя бабушка, чувак? (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.62019, C'est quoi cette mamie?!
Комедия94 мин18+
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О фильме
Энергичная пенсионерка Аврора живет на Лазурном берегу и кутит сутки напролет, следуя принципу «старость меня дома не застанет». Но как быть, если на каникулы к тебе приехали семеро внуков, требующих внимания? Аврора не готова менять привычный график и решает показать ребятам ночную жизнь.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ГЖРежиссёр
Габриэль
Жюльен-Лаферье
- ШЛАктриса
Шанталь
Ладезу
- ЖГАктриса
Жюли
Гайе
- ТНАктёр
Тьерри
Нёвик
- ЖДАктриса
Жюли
Депардье
- ЛЖАктёр
Люсьен
Жан-Батист
- КТАктриса
Клаудия
Тагбо
- ФКАктёр
Филипп
Катрин
- АЭАктёр
Арье
Эльмалех
- НКАктриса
Нино
Киртадзе
- СДАктёр
Садио
Диалло
- ГЖСценарист
Габриэль
Жюльен-Лаферье
- ИДПродюсер
Ив
Дарондо
- БСПродюсер
Беата
Сабува
- СРОператор
Сирилл
Рено
- ФФКомпозитор
Фредерик
Фортуни