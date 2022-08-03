Кто твоя бабушка, чувак?
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Кто твоя бабушка, чувак?

Кто твоя бабушка, чувак? (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.62019, C'est quoi cette mamie?!
Комедия94 мин18+

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О фильме

Энергичная пенсионерка Аврора живет на Лазурном берегу и кутит сутки напролет, следуя принципу «старость меня дома не застанет». Но как быть, если на каникулы к тебе приехали семеро внуков, требующих внимания? Аврора не готова менять привычный график и решает показать ребятам ночную жизнь.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто твоя бабушка, чувак?»