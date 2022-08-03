Энергичная пенсионерка Аврора живет на Лазурном берегу и кутит сутки напролет, следуя принципу «старость меня дома не застанет». Но как быть, если на каникулы к тебе приехали семеро внуков, требующих внимания? Аврора не готова менять привычный график и решает показать ребятам ночную жизнь.

