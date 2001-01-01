Крысиные бега (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Если вам что-нибудь говорит имя Джерри Цукера, если вы смотрели "Аэропланы", "Голые пистолеты" и "Совершенно секретно!" — этот фильм для вас! Один из самых успешных комедийных режиссеров Голливуда обратил свой взгляд к классике и снял римейк фильма "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", подобрав не менее солидный актерский ансамбль.Дональд Синклер, владелец самого процветающего в Лас-Вегасе казино, решил ради развлечения себя и своих друзей устроить еще одну игру на деньги. Отличие от "Форта Баярд" — незначительное: сумма приза составляет не каких-то пятьдесят тысяч франков, а полновесных два миллиона долларов, заботливо уложенных в камере хранения в тысячах миль от Вегаса. Шесть команд, и всего одно правило — успеть первым



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