Крыса (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Ratter
Ужасы, Триллер77 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
За Эммой, аспиранткой живущей одной в Нью-Йорке, начинает следить маньяк. Эта одержимость продолжает расти, после того как хакер записывает самые интимные моменты Эммы. Когда ощущений от просмотра не достаточно, ситуация обостряется до опасного и ужасающего уровня.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ЭБАктриса
Эшли
Бенсон
- ММАктёр
Мэтт
МакГорри
- КВАктриса
Кайли
Вернофф
- РНАктриса
Ребекка
Наоми Джонс
- АКАктёр
Алекс
Кранмер
- МУАктёр
Майкл
Уильям Фриман
- ДААктёр
Джон
Андерсон
- ДЧАктёр
Дилан
Чэлфи
- ДФАктёр
Джереми
Фиорентино
- КГАктёр
Карл
Глусман
- ДБАктёр
Джон
Басс
- ТКАктриса
Тали
Кастер
- ТКАктёр
Тед
Кох
- ДКАктёр
Джейсон
Колотурос
- ЛГХудожник
Люк
Грин
- ДТХудожник
Дэвид
Табберт
- ШСМонтажёр
Шелби
Сигел