Крыса

Крыса (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Ratter
Ужасы, Триллер77 мин18+

О фильме

За Эммой, аспиранткой живущей одной в Нью-Йорке, начинает следить маньяк. Эта одержимость продолжает расти, после того как хакер записывает самые интимные моменты Эммы. Когда ощущений от просмотра не достаточно, ситуация обостряется до опасного и ужасающего уровня.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.8 IMDb