Крыса (фильм, 2015) смотреть онлайн

За Эммой, аспиранткой живущей одной в Нью-Йорке, начинает следить маньяк. Эта одержимость продолжает расти, после того как хакер записывает самые интимные моменты Эммы. Когда ощущений от просмотра не достаточно, ситуация обостряется до опасного и ужасающего уровня.

