Кровавый спорт 3 (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший чемпион Алекс Кардо закончил свои выступления, он не собирается больше драться за деньги… Несмотря на заманчивые предложения некоего Дювалле, устроителя платных поединков и по совместительству гангстерского босса. Однако Алексу все же пришлось вспомнить старое и выйти на бой. Дело в том, что его старого учителя мастера Сана злодейски убили, и, как справедливо подозревает Алекс по поручению Дювалле. Алекс отправляется в глухую деревню, к другому мастеру, брату покойного, где тренируются по классической системе восточных стилей единоборств. По возвращении он готов к решающему поединку, он верит в свои силы и в то, что его учитель будет отомщен...



Кровавый спорт 3 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.