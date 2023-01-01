Кровавый спорт 2 (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Профессионального бойца по имени Алекс подставили. В результате он попадает в тюрьму. Но нет худа без добра: он познакомился со старым мастером кун-фу, который, хоть и не сразу, но проникся симпатией к молодому человеку. И научил некоторым секретам внутреннего стиля рукопашного боя. А дальше со�стоится турнир, где фаворитом считают садиста и убийцу, в прошлом - тюремного надзирателя. Он и Алекс должны встретиться в финале. Что победит - грубая сила или древнее, мало кому известное искусство?..



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