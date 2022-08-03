Кровь моей крови
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Кровь моей крови

Кровь моей крови (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.22015, Sangue del mio sangue
Драма, Детектив104 мин18+

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О фильме

Церковные иерархи устраивают судилище в монастыре Боббио, обвиняя сестру Бенедетту в том, что она соблазнила священника Фабрицио, после чего он покончил с собой. Такое преступление могла совершить только ведьма. Требуя от девушки признания в сатанинских кознях и раскаяния, ее мучители используют самые изощренные пытки огнем и водой. Свидетелем ужасных издевательств становится Федерико, приехавший в монастырь брат-близнец самоубийцы. Он тоже считает Бенедетту преступницей, но и сам становится жертвой ее чар…

Страна
Италия, Франция, Швейцария
Жанр
Исторический, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь моей крови»