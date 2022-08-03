Кровь моей крови (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.22015, Sangue del mio sangue
Драма, Детектив104 мин18+
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О фильме
Церковные иерархи устраивают судилище в монастыре Боббио, обвиняя сестру Бенедетту в том, что она соблазнила священника Фабрицио, после чего он покончил с собой. Такое преступление могла совершить только ведьма. Требуя от девушки признания в сатанинских кознях и раскаяния, ее мучители используют самые изощренные пытки огнем и водой. Свидетелем ужасных издевательств становится Федерико, приехавший в монастырь брат-близнец самоубийцы. Он тоже считает Бенедетту преступницей, но и сам становится жертвой ее чар…
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МБРежиссёр
Марко
Беллоккьо
- РХАктёр
Роберто
Херлицка
- ПДАктёр
Пьер
Джорджо Беллоккьо
- ЛЛАктриса
Лидия
Либерман
- Актриса
Альба
Рорвахер
- ФФАктриса
Федерика
Фракасси
- ТБАктёр
Тони
Берторелли
- ФРАктёр
Фаусто
Руссо Алези
- АКАктёр
Альберто
Кракко
- БКАктёр
Бруно
Карьелло
- ФТАктёр
Филиппо
Тими
- МБСценарист
Марко
Беллоккьо
- СГПродюсер
Симоне
Гаттони
- ФКПродюсер
Фабио
Конверси
- ФКМонтажёр
Франческа
Кальвелли
- ДЧОператор
Даниэле
Чипри
- КККомпозитор
Карло
Кривелли