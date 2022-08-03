Кровь луны
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Кровь луны

Кровь луны (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Summer's Blood
Ужасы, Триллер88 мин18+

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О фильме

Девушка-тинейджер, по имени Саммер, приезжает в городок Масси, чтобы разыскать своего отца, вроде бы живущего тут. Сразу после приезда у нее начинаются неприятности с местной полицией, из которых ей помогает выбраться симпатяга Том. Они вместе отправляются к нему домой, где Саммер знакомится с его матерью…

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь луны»