Кровь луны (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Summer's Blood
Ужасы, Триллер88 мин18+
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О фильме
Девушка-тинейджер, по имени Саммер, приезжает в городок Масси, чтобы разыскать своего отца, вроде бы живущего тут. Сразу после приезда у нее начинаются неприятности с местной полицией, из которых ей помогает выбраться симпатяга Том. Они вместе отправляются к нему домой, где Саммер знакомится с его матерью…
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ЛДРежиссёр
Ли
Демарбр
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- ПМАктёр
Питер
Муни
- БНАктриса
Барбара
Нивен
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ПМАктёр
Питер
Майкл Диллон
- СБАктриса
Синтия
Бурк
- ПУАктёр
Пол
Уитни
- ШТАктёр
Шон
Такер
- ДСАктёр
Дэниэл
Симпсон
- ТЛАктриса
Тери
Лоретто
- ШХСценарист
Шон
Хоган
- ККСценарист
Кристин
Конрадт
- ТССценарист
Трэвис
Стивенс
- ККПродюсер
Кертис
Кроуфорд
- СБПродюсер
Синтия
Бурк
- АКМонтажёр
Андре
Кутю
- ИВОператор
Иоана
Василь