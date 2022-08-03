Девушка-тинейджер, по имени Саммер, приезжает в городок Масси, чтобы разыскать своего отца, вроде бы живущего тут. Сразу после приезда у нее начинаются неприятности с местной полицией, из которых ей помогает выбраться симпатяга Том. Они вместе отправляются к нему домой, где Саммер знакомится с его матерью…

