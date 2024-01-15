Актер, когда-то прославившийся ролью Крокодила Данди, вновь оказывается в центре внимания, когда королева Англии посвящает его в рыцари. Фильм «Крокодил Данди в Голливуде» — мета-сиквел знаменитой кинофраншизы, частично основанный на биографии артиста Пола Хогана.



Пол Хоган, бывший когда-то суперзвездой в родной Австралии, ведет тихую жизнь в Лос-Анджелесе. Однажды его менеджер Энджи сообщает, что королева Англии Елизавета II предложила актеру получить почетное звание рыцаря за его выдающуюся комедийную роль в фильме «Крокодил Данди». Это событие сразу же привлекает к Хогану внимание СМИ и обывателей, хотя он сам предпочел бы остаться на пенсии. Но уже поздно: продюсеры предлагают ему сняться в сиквеле, а поклонники не понимают, что между актером и персонажем, которого он когда-то сыграл, нет почти ничего общего. Но быть публичным человеком в наше время непросто, и скандалы не заставляют себя ждать.



Сможет ли Хоган справиться с вновь приобретенной славой, вы узнаете из драмеди «Крокодил Данди в Голливуде» 2020 года, смотреть онлайн которое можно на нашем видеосервисе Wink.

