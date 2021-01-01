Край света (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Амбициозный английский аристократ приезжает в Борнео, еще не зная, что вскоре ему предстоит стать раджой государства Саравак. Байопик «Край света» — фильм, рассказывающий непридуманную историю Джеймса Брука. В главных ролях — Джонатан Риз Майерс и Доминик Монахэн.



1839 год. Сэр Джеймс Брук — убежденный путешественник, оставивший семью ради приключений. После нелегкого плавания он попадает в Борнео, где его сразу же ловят охотники за головами. И все же природная харизма Брука и дар красноречия убеждают их не торопиться с расправой. Англичанин, приличную часть жизни проживший в Индии, приехал в Борнео не с целью завладеть богатствами этого края, а ради исследований. Однако неожиданно для себя он оказался в самом центре противостояния двух принцев. Бруку придется усмирять восстания, работать на султана, а позже ему доверят управление целой страной.



