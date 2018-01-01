Красное и черное (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

По одноименному роману Стендаля. Жюльен Сорель по рождению принадлежит к самым низшим слоям общества, но он молод, умен, красив и очень амбициозен. Его путь наверх начинается в стенах духовной семинарии, а продолжается в доме состоятельных буржуа, где Сорель преподает детям латынь. Жена хозяина дома, мадам де Реналь, без памяти влюбляется в юного учителя, и тот решает использовать это искреннее чувство в своих далеко идущих жизненных планах…

