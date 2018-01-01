Красное и черное (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно
1954, Le rouge et le noir
Драма, Мелодрама16+
О фильме
По одноименному роману Стендаля. Жюльен Сорель по рождению принадлежит к самым низшим слоям общества, но он молод, умен, красив и очень амбициозен. Его путь наверх начинается в стенах духовной семинарии, а продолжается в доме состоятельных буржуа, где Сорель преподает детям латынь. Жена хозяина дома, мадам де Реналь, без памяти влюбляется в юного учителя, и тот решает использовать это искреннее чувство в своих далеко идущих жизненных планах…
Рейтинг
- КОРежиссёр
Клод
Отан-Лара
- ДДАктриса
Даниель
Дарьё
- ЖФАктёр
Жерар
Филип
- АЛАктриса
Антонелла
Луальди
- АБАктёр
Антуан
Бальпетре
- РБАктёр
Робер
Берри
- АБАктёр
Андре
Бруно
- ЖДАктёр
Жорж
Декриер
- МЭАктёр
Мирко
Эллис
- ПДАктёр
Пьер
Джордан
- ЖМАктёр
Жан
Мартинелли
- ЖМАктёр
Жан
Меркюр
- АРАктёр
Александр
Риньо
- АСАктриса
Анна-Мария
Сандри
- ЖСАктёр
Жерар
Сети
- ЖВАктёр
Жак
Варенн
- КОСценарист
Клод
Отан-Лара
- ЖОСценарист
Жан
Оранш
- ПБСценарист
Пьер
Бост
- МДХудожник
Макс
Дюи
- РДХудожница
Розин
Деламар
- БЛМонтажёр
Борис
Левин
- МКОператор
Мишель
Кельбер