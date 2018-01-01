Красное и черное
Wink
Фильмы
Красное и черное

Красное и черное (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

1954, Le rouge et le noir
Драма, Мелодрама16+

О фильме

По одноименному роману Стендаля. Жюльен Сорель по рождению принадлежит к самым низшим слоям общества, но он молод, умен, красив и очень амбициозен. Его путь наверх начинается в стенах духовной семинарии, а продолжается в доме состоятельных буржуа, где Сорель преподает детям латынь. Жена хозяина дома, мадам де Реналь, без памяти влюбляется в юного учителя, и тот решает использовать это искреннее чувство в своих далеко идущих жизненных планах…

Страна
Франция, Италия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Красное и черное»