Театр ГАМТ, Спектакль «Красавец мужчина» (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Александр Николаевич Островский, тонкий знаток русской жизни, рассказывает весьма злободневную историю о том, как красавец Аполлон Окоемов, промотав состояние своей кроткой супруги Зои, решает поправить дела и жениться на другой. Согласится ли Зоя на условия своего прыткого мужа, которого о�на любит, и чем кончится эта комедия, вы узнаете, посмотрев спектакль Малого театра



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