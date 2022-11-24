Костюм Арлекино (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Австрийский военный атташе князь Людвиг фон Аренсберг найден задушенным в своей петербургской квартире. Дело тотчас взволновало весь Петербург. Расследование поручено начальнику сыскной полиции Ивану Дмитриевичу Путилину. Оберполицмейстер граф Шувалов лично следит за ходом следствия и ежечасно докладывает о результатах императору. Австровенгерский посол Хотек требует жесткого, а главное немедленного наказания для убийцы. В противном случае Петербургу грозят серьезные международные осложнения. На карту поставлена карьера Путилина, а, может, и существование всей сыскной полиции, о чем Ивану Дмитриевичу прямо дает понять граф Шувалов.



