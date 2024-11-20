Костяной домик (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

В скромный дом, где живет мать с мужем и дочерью, наведываются преступники, бегущие от преследования. Они еще не знают, какой кошмар их там ждет. Хоррор «Костяной домик» — фильм, полюбившийся критикам и наполненный неожиданными сюжетными поворотами.



Женщина средних лет живет на ферме вместе с мужем-колясочником и дочерью-подростком Мэйси. В их быту нет смартфонов, телевизоров и интернета, и мать готова пойти на все, чтобы защитить единственного ребенка. Однажды вечером у них на пороге появляются двое незнакомцев: это братья, один из которых сильно ранен в результате автокатастрофы. Мэйси уговаривает мать пойти им навстречу. Та на удивление опытна в медицине и помогает пострадавшему встать на ноги. Вот только незваные гости оказываются грабителями, и, когда это становится известно главе семьи, ситуация принимает неожиданный оборот.



Какие секреты хранит семья Мэйси, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Костяной домик» 2023 года онлайн на Wink.

