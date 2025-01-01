Костяное лицо (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мрачный хоррор «Костяное лицо» — фильм 2025 года, в котором преступник находится на расстоянии вытянутой руки. Главное угадать, кто он.



После кровавой резни в летнем лагере полиция находит странную маску и выходит на старое придорожное кафе, где, возможно, прячется убийца. Весь фильм разворачивается внутри здания: подозреваемые — семья, пара туристов, бармен, подросток. У каждого из них есть тайны, и каждый может оказаться безжалостным монстром. Шериф и его помощница устраивают допрос за допросом, а за окнами сгущается буря. С каждой минутой напряжение растет: кто-то из подозреваемых явно лжет



Меньше кровищи — больше саспенса. Смотреть фильм «Костяное лицо» стоит, если вам по душе камерные триллеры, где зло всегда ближе, чем кажется.



