Костя Питерский (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Это история о человеке-легенде, герое Первой Чеченской войны, солдате удачи той самой «Бешенной Роты» – Константине Мосалеве, более известном как Костя «Питерский». Это фильм о прирожденном воине. О наркотике под названием война. О жизни после войны и посттравматическом «чеченском синдроме» в самых страшных его проявлениях. О любви к России и «любви» России к своим солдатам и ветеранам. Это фильм о поиске смысла жизни и муках совести.



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