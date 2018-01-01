Wink
Космическая колония
Актёры и съёмочная группа фильма «Космическая колония»

Режиссёры

Луисо Бердехо

Luiso Berdejo
Режиссёр

Актёры

Лорето Маулеон

Loreto Mauleón
АктрисаOlivia
Александра Масангкей

Alexandra Masangkay
АктрисаFlores
Оскар Касас

Óscar Casas
АктёрArlo
Айтор Луна

Aitor Luna
АктёрAnder
Луна Фульхенсио

Luna Fulgencio
АктрисаMera
Хунио Вальверде

Junio Valverde
АктёрPatel
Кристобаль Пинто

Cristóbal H. Pinto
АктёрBashir

Продюсеры

Адриан Герра

Adrián Guerra
Продюсер
Нурия Вальс

Núria Valls
Продюсер

Композиторы

Виктор Рейес

Víctor Reyes
Композитор