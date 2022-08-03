Кошмары (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Что происходит с нами, пока мы спим? Научно-фантастический хоррор об опасностях мира сновидений.
Восемнадцатилетняя Сара уходит из дома, и ей приходится экстренно искать способы к существованию. Девушке попадает на глаза объявление о наборе волонтеров на эксперименты, связанные с изучением сна. Сара решает, что это то, что нужно, ведь ей давно снятся кошмары, а участие в программе хорошо оплачивается. Вначале после процедур Саре кажется, что она чувствует себя лучше, но все быстро меняется. Девушке становится все сложнее отличать мир сновидений от реальности, а персонажи из ее снов начинают проникать в сознание других людей...
Сможет ли Сара избавиться от мучительных кошмаров и что за эксперименты над ней на самом деле проводят? Ответы в психологическом триллере «Кошмары» — фильм 2020 смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.
Рейтинг
- ЭСРежиссёр
Энтони
Скотт Бёрнс
- ДСАктриса
Джулия
Сара Стоун
- ЛЛАктёр
Лэндон
Либуарон
- КРАктриса
Карли
Риски
- КХАктёр
Кристофер
Хизерингтон
- ТРАктриса
Тедра
Роджерс
- БДАктёр
Брэндон
ДеВин
- ДТАктёр
Джон
Таскер
- ОБАктёр
Остин
Бэйкер
- ШГАктёр
Шэйн
Госткипер
- КТАктёр
Кристофер
Томас
- ЭССценарист
Энтони
Скотт Бёрнс
- ДВСценарист
Даниэль
Вайссенбергер
- СХПродюсер
Стивен
Хобан
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ЭСМонтажёр
Энтони
Скотт Бёрнс
- ЭСОператор
Энтони
Скотт Бёрнс
- ЭСКомпозитор
Энтони
Скотт Бёрнс