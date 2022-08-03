Что происходит с нами, пока мы спим? Научно-фантастический хоррор об опасностях мира сновидений.



Восемнадцатилетняя Сара уходит из дома, и ей приходится экстренно искать способы к существованию. Девушке попадает на глаза объявление о наборе волонтеров на эксперименты, связанные с изучением сна. Сара решает, что это то, что нужно, ведь ей давно снятся кошмары, а участие в программе хорошо оплачивается. Вначале после процедур Саре кажется, что она чувствует себя лучше, но все быстро меняется. Девушке становится все сложнее отличать мир сновидений от реальности, а персонажи из ее снов начинают проникать в сознание других людей...



Сможет ли Сара избавиться от мучительных кошмаров и что за эксперименты над ней на самом деле проводят? Ответы в психологическом триллере «Кошмары» — фильм 2020 смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.

