Кошки-мышки (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти своего жениха Грэйди, который незадолго до свадьбы скончался в результате несчастного случая, Грэй, пытающаяся вернуться к нормальной жизни, переезжает в квартиру, где живут ее приятели Сэм и Деннис.

Вскоре Грэй выясняет, что ее жених был тайным миллионером и что каждый месяц он посылал деньги неизвестному ей адресату. В конце концов Грэй понимает, что покойный вовсе не был идеальным человеком, каким он ей казался. Пережить это неприятное открытие ей помогает Фриц, лучший друг Грэйди, испытывающий к Грэй романтические чувства…



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