Корпорация «Еда» (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Нашумевший документальный фильм о пищевой промышленности. Авторы исследуют историю фаст-фуда от его возникновения в 1930-е до мирового господства в XXI веке. Вы своими глазами увидите производство быстрой еды и поймете из «какого сора» создаются всеми любимые лакомства.



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