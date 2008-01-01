Корпорация «Еда» (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Food, Inc.
Документальные89 мин0+
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Сюжет
Нашумевший документальный фильм о пищевой промышленности. Авторы исследуют историю фаст-фуда от его возникновения в 1930-е до мирового господства в XXI веке. Вы своими глазами увидите производство быстрой еды и поймете из «какого сора» создаются всеми любимые лакомства.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
- РКРежиссёр
Роберт
Кеннер
- ЭШАктёр
Эрик
Шлоссер
- РЛАктёр
Ричард
Лобб
- ВЭАктёр
Винс
Эдвардс
- КМАктриса
Кэрол
Морисон
- МПАктёр
Майкл
Поллан
- ТПАктёр
Трой
Пуш
- ЛДАктёр
Ларри
Джонсон
- АТАктёр
Аллен
Тренкл
- БКАктриса
Барбара
Ковальчик
- ПБАктриса
Патриция
Бак
- РКСценарист
Роберт
Кеннер
- РКПродюсер
Роберт
Кеннер
- РППродюс�ер
Ричард
Пирс
- РПОператор
Ричард
Пирс
- МАКомпозитор
Марк
Адлер