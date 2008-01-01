Корпорация «Еда»
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Корпорация «Еда»

Корпорация «Еда» (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Food, Inc.
Документальные89 мин0+

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Сюжет

Нашумевший документальный фильм о пищевой промышленности. Авторы исследуют историю фаст-фуда от его возникновения в 1930-е до мирового господства в XXI веке. Вы своими глазами увидите производство быстрой еды и поймете из «какого сора» создаются всеми любимые лакомства.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb