Корпоративные связи (фильм, 2015) смотреть онлайн

Хорошая командная работа может привести к самым неожиданным результатам. Лейла организует уикенд на пляже для своих коллег - лондонских адвокатов. Очень быстро обычный корпоратив перерастает в нечто большее. Хотя, чего в этом необычного - кажется на каждом корпоративе случается нечто подобное. Напитались силушкой, испытали всех немного на профпригодность, чувство локтя каждый развил и испробовал. Сплоченная команда мечты готова, больше никакого планктона!

