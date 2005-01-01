Короли Догтауна (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

70-ые годы. Молодые калифорнийские серферы перебираются на улицы Догтауна — квартала, расположенного в местечке под названием Венеция, где изобретают революционный стиль катания на скейтбордах. Демонстрируя настоящие чудеса в пустых плавательных бассейнах, эти лихие ребята положили начало новому экстремальному виду спорта, ставшему новым направлением в поп-культуре и символом целого поколения. Однако обрушившаяся на них внезапная слава разрушает их взаимоотношения, а увлечение серфингом превращается в большой бизнес…



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