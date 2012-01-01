Королева танца (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Семейной паре Джон-мину и Джон-хва уже под сорок, но успеха у них в жизни по-прежнему нет. Пусть у мужа свой маленький бизнес, но главный добытчик в семье – его супруга, много лет работающая инструктором по аэробике. Однажды Джон-мин спасает упавшего под поезд метро бедолагу и на утро просыпаетс�я национальным героем: его приглашают на телевидение, предлагают выдвигаться на следующих выборах в мэры. Ослепленный вниманием к себе мужчина не замечает, что в жизни его супруги тоже происходят сумасшедшие перемены.



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