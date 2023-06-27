Когда группа девочек-подростков во главе с "королевой сцены" Эшли начинает издеваться над местными девушками, чтобы привлечь внимание в Интернете, Джесс, девушке, которая снимает их драки на видео, предстоит противостоять издевательствам Эшли - или самой стать жертвой.



