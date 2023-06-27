Королева сцены (фильм, 2016) смотреть онлайн
5.92016, Scene Queen
Боевик, Драма68 мин18+
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О фильме
Когда группа девочек-подростков во главе с "королевой сцены" Эшли начинает издеваться над местными девушками, чтобы привлечь внимание в Интернете, Джесс, девушке, которая снимает их драки на видео, предстоит противостоять издевательствам Эшли - или самой стать жертвой.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ТКАктриса
Тесс
Клайн
- АРАктриса
Алена
Реал
- ДБАктёр
Диллон
Бетрос
- ДРАктёр
Дэвид
Роланд Стронг
- ДБАктёр
Джо
Баннер
- ДКАктёр
Дэвид
Кармон
- ККАктриса
Куита
Кулпеппер
- ДДАктёр
Джейпи
ДеСтефано
- НГАктёр
Ник
Гайст
- МГАктриса
Маилин
Гупта
- ТЛАктёр
Тони
Латан
- ДЛАктриса
Дженни
Ли
- ДПАктёр
Димитриус
Пулидо
- РРАктриса
Рокси
Ребел
- РЭАктёр
Рис
Эверетт Райан
- ДСПродюсер
Дженелл
Смит