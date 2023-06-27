Королева сцены
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Королева сцены

Королева сцены (фильм, 2016) смотреть онлайн

5.92016, Scene Queen
Боевик, Драма68 мин18+

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О фильме

Когда группа девочек-подростков во главе с "королевой сцены" Эшли начинает издеваться над местными девушками, чтобы привлечь внимание в Интернете, Джесс, девушке, которая снимает их драки на видео, предстоит противостоять издевательствам Эшли - или самой стать жертвой.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.6 IMDb