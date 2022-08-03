Королева сердец (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.42019, Dronningen
Триллер, Мелодрама121 мин18+
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О фильме
Анна — успешная юристка, жена не менее успешного доктора и образцовая мать очаровательных близняшек. С внезапно возникшим 17-летним сыном мужа от первого брака героиня старается быть столь же внимательной и обходительной, но постепенно эти теплые отношения становятся слишком близкими.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МэРежиссёр
Май
эль-Туки
- Актриса
Трине
Дюрхольм
- ГЛАктёр
Густав
Линд
- Актёр
Магнус
Креппер
- ЛЭАктёр
Лив
Эсмор Даннеманн
- СЭАктёр
Силья
Эсмор Даннеманн
- СГАктёр
Стине
Гюльденкерне
- ПКАктёр
Пребен
Кристенсен
- ФДАктриса
Фредерикке
Даль Хансен
- ЭСАктриса
Элла
Солгор
- КФАктриса
Карла
Филип Рёдер
- МЛСценарист
Марен
Луизе Кеэне
- МэСценарист
Май
эль-Туки
- ДТХудожник
Джон
Трулсен
- ЙЭКомпозитор
Йон
Экстранд