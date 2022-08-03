Королева сердец
Wink
Фильмы
Королева сердец

Королева сердец (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.42019, Dronningen
Триллер, Мелодрама121 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Анна — успешная юристка, жена не менее успешного доктора и образцовая мать очаровательных близняшек. С внезапно возникшим 17-летним сыном мужа от первого брака героиня старается быть столь же внимательной и обходительной, но постепенно эти теплые отношения становятся слишком близкими.

Страна
Дания, Швеция
Жанр
Мелодрама, Триллер
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb