Королева сердец (фильм, 2019) смотреть онлайн

Анна — успешная юристка, жена не менее успешного доктора и образцовая мать очаровательных близняшек. С внезапно возникшим 17-летним сыном мужа от первого брака героиня старается быть столь же внимательной и обходительной, но постепенно эти теплые отношения становятся слишком близкими.

