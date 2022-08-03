Королева пчел
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Королева пчел

Королева пчел (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, HoneyBee
Ужасы92 мин18+

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О фильме

В спокойный городишко заезжает мать-одиночка Луиза вместе с пятью сыновьями-подростками. Здешние школьницы стремительно влюбляются в новеньких, попадаясь в сети этой таинственной и опасной семьи.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb