Королева Мария (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.42019, Queen Marie of Romania
Драма105 мин18+

Мария — дитя двух из самых могущественных европейских семей. Она могла стать королевой Великобритании, но несмотря на то, что будущий король Георг V предлагает ей брак, под давлением своей матери, Мария выходит замуж за румынского кронпринца Фердинанда. Жизнь королевы проходит в бурях, скандалах и конфликтах. В 1916 году Румыния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, рассчитывая в случае победы присоединить территории, населённые этническими румынами. Поначалу Румыния вела успешную кампанию и даже заняла Трансильванию, однако вскоре оказалась окружена войсками противника. Румынская армия потерпела несколько сокрушительных поражений, а вскоре австро-германские войска вторглись на территорию страны. Румыния была вынуждена заключить унизительный мирный договор. Несмотря на то, что король Фердинанд его не ратифицировал, именно из-за этого договора на Парижской мирной конференции отказываются признавать требования Румынии. Надежды на то, что международное сообщество признает объединённую Румынию, тают с каждым днём.

Страна
Румыния
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb