Фильмы
Король вечеринок 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Король вечеринок 3»

Актёры и съёмочная группа фильма «Король вечеринок 3»

Режиссёры

Харви Глейзер

Harvey Glazer
Режиссёр

Актёры

Джонатан Беннетт

Jonathan Bennett
АктёрVan Wilder
Кристин Каваллари

Kristin Cavallari
АктрисаKaitlin Hayes
Курт Фуллер

Kurt Fuller
АктёрDean Charles Reardon
Стив Тэлли

Steve Talley
АктёрLt. Dirk Arnold
Нестор Аарон Абсера

Nestor Aaron Absera
АктёрFarley
Ник Нак

Nic Nac
АктёрCorporal Benedict (в титрах: Nic Nac)
Джерри Ши

Jerry Shea
АктёрYu Dum Fok
Мередит Жангранд

Meredith Giangrande
АктрисаEve
Ирен Кэн

Irene Keng
АктрисаDongmei

Сценаристы

Тодд МакКалло

Todd McCullough
Сценарист
Брент Голдберг

Brent Goldberg
Сценарист
Дэвид Вагнер

David Wagner
Сценарист

Продюсеры

Питер Абрамс

Peter Abrams
Продюсер
Роберт Л. Леви

Robert L. Levy
Продюсер
Эндрю Панай

Andrew Panay
Продюсер

Операторы

Шон Морер

Shawn Maurer
Оператор

Композиторы

Нэйтан Ван

Nathan Wang
Композитор