Король смеха (фильм, 2021) смотреть онлайн

Байопик о легенде итальянского театра, комике, драматурге и режиссере Эдуардо Скарпетте, в роли которого блистает звезда фильмов Паоло Соррентино Тони Сервилло. Неаполь, начало ХХ века. Эдуардо Скарпетта – видный комедиограф, чье театральное искусство и юмор являются подлинно народными. Он буквально превратил свою жизнь в перформанс: на сцене знаменитого на всю Италию театра Скарпетты играют его дети, жены и любовницы, которых он использует как марионеток в своем шоу. В 1904 году неоднозначность личности и методов комика подсвечивает его идейный оппонент, римский приверженец высокого искусства Габриэль д’Аннунцио, который обвиняет Скарпетту в плагиате. Чем закончится противостояние народника и эстета и так ли сильно они отличаются на самом деле?

