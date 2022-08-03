Король обезьян (фильм, 2015) смотреть онлайн

Китайский анимационный эпик о знаменитом герое романа «Путешествие на Запад». Могущественный Сунь Укун, также известный как Король обезьян, попадает в заточение, осужденный самим Буддой за бунт против Небес. Через 500 лет его случайно вызволяет мальчик, спасающийся от троллей вместе с маленькой девочкой, которую те похитили из родной деревни. Укун расправляется с монстрами, но помогать своим освободителям не хочет — он больше заинтересован в том, чтобы избавиться от проклятия Будды, мешающего ему пользоваться магией. Но когда предводителю троллей все-таки удается похитить девочку, Сунь Укун понимает, что только он может спасти ее и предотвратить появление на свет опасного демона. Вернутся ли к главному герою его магические способности, расскажет мультфильм 2015 года «Король обезьян», который можно смотреть в хорошем качестве онлайн в видеосервисе Wink.

