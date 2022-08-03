Король керлинга
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Король керлинга

Король керлинга (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Kong Curling
Комедия, Спортивный75 мин18+

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О фильме

Трульс Паульсен – усатый толстячок-аутист с неожиданным для аутиста взором горящим – был лидером самой успешной команды по кeрлингу, состоящей из таких же потешных уникумов. Один – подвижный мачо, не пропускающий всe, что движется, другой – напротив, усидчивый наблюдатель за птицами, третий – жуткий мизантроп. Их главный конкурент – Стефан Рандваль, дискотечный паяц с причeской Лео Сейера – никогда бы не вышел в чемпионы, если бы бедняга Трульс не свихнулся на гладкости льда и не угодил в психушку.

Страна
Норвегия
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король керлинга»