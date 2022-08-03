Король керлинга (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Kong Curling
Комедия, Спортивный75 мин18+
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О фильме
Трульс Паульсен – усатый толстячок-аутист с неожиданным для аутиста взором горящим – был лидером самой успешной команды по кeрлингу, состоящей из таких же потешных уникумов. Один – подвижный мачо, не пропускающий всe, что движется, другой – напротив, усидчивый наблюдатель за птицами, третий – жуткий мизантроп. Их главный конкурент – Стефан Рандваль, дискотечный паяц с причeской Лео Сейера – никогда бы не вышел в чемпионы, если бы бедняга Трульс не свихнулся на гладкости льда и не угодил в психушку.
СтранаНорвегия
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ОЭРежиссёр
Оле
Эндресен
- АААктёр
Атле
Антонсен
- ЛСАктриса
Линн
Скобер
- ККАктёр
Коре
Конради
- ИХАктёр
Ингар
Хельге Гимле
- ЙЭАктёр
Йон
Эйгарден
- ЯСАктёр
Ян
Салид
- ССАктёр
Стейнар
Саген
- ЭКАктриса
Эльзе
Косс Фурусет
- АДАктриса
Ане
Даль Торп
- АМАктриса
Анне
Марит Якобсен
- ААСценарист
Атле
Антонсен
- ОЭСценарист
Оле
Эндресен
- ХЭПродюсер
Хокон
Эверос
- ПЭМонтажёр
Пер-Эрик
Эриксен
- АЭОператор
Ашильд
Эдвардсен
- СЙКомпозитор
Стейн
Йохан Григ Хальворсен