Король керлинга (фильм, 2011) смотреть онлайн

Трульс Паульсен – усатый толстячок-аутист с неожиданным для аутиста взором горящим – был лидером самой успешной команды по кeрлингу, состоящей из таких же потешных уникумов. Один – подвижный мачо, не пропускающий всe, что движется, другой – напротив, усидчивый наблюдатель за птицами, третий – жуткий мизантроп. Их главный конкурент – Стефан Рандваль, дискотечный паяц с причeской Лео Сейера – никогда бы не вышел в чемпионы, если бы бедняга Трульс не свихнулся на гладкости льда и не угодил в психушку.

