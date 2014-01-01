Корабль-призрак (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Через пять лет после жестокого убийства своей семьи Саманта решает совершить со своими друзьями морскую прогулку на яхте погибшего отца. Но оказалось, что кто-кто помнит еще эту жуткую историю. Морская прогулка превращается в настоящий кошмар.



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