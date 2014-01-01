Корабль-призрак
Wink
Фильмы
Корабль-призрак

Корабль-призрак (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Alarmed
Ужасы, Триллеры86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Через пять лет после жестокого убийства своей семьи Саманта решает совершить со своими друзьями морскую прогулку на яхте погибшего отца. Но оказалось, что кто-кто помнит еще эту жуткую историю. Морская прогулка превращается в настоящий кошмар.

Корабль-призрак смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

3.5 КиноПоиск
3.1 IMDb