Кооперация (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

9.12017, Gongjo
Боевик, Комедия119 мин18+

Полковник погранслужбы Северной Кореи Чха Ги-сон занимался поставкой контрабандного оружия для армии, но однажды решил воспользоваться положением и начал возить через границу ещё и наркотики. Был в этом уличен, разжалован, лишен всех регалий. Чтобы отомстить режиму чучхе (в том числе за погибшую в тюрьме жену) бывший полковник выкрал сделанные Пхеньяном клише для печатания фальшивых долларов, намереваясь выгодно продать их за рубежом.

Если на Западе (или хотя бы в Сеуле) узнают, что северяне пытаются обвалить американскую валюту, это может стать началом политического скандала. По этой причине в погоню за беглецом отправлен офицер внутренних сил Рим, у которого тот ещё и убил жену. Беглец находится в Сеуле, поэтому впервые в истории отношений Севера и Юга следователи двух стран должны работать вместе. С одним лишь условием: детектив сеульской полиции Кан и его начальство не должны ничего знать о пропавших клише.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb