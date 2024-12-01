Кооперация (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Полковник погранслужбы Северной Кореи Чха Ги-сон занимался поставкой контрабандного оружия для армии, но однажды решил воспользоваться положением и начал возить через границу ещё и наркотики. Был в этом уличен, разжалован, лишен всех регалий. Чтобы отомстить режиму чучхе (в том числе за погибшую в тюрьме жену) бывший полковник выкрал сделанные Пхеньяном клише для печатания фальшивых долларов, намереваясь выгодно продать их за рубежом.



Если на Западе (или хотя бы в Сеуле) узнают, что северяне пытаются обвалить американскую валюту, это может стать началом политического скандала. По этой причине в погоню за беглецом отправлен офицер внутренних сил Рим, у которого тот ещё и убил жену. Беглец находится в Сеуле, поэтому впервые в истории отношений Севера и Юга следователи двух стран должны работать вместе. С одним лишь условием: детектив сеульской полиции Кан и его начальство не должны ничего знать о пропавших клише.

