WinkФильмыКонтрабандисткиАктёры и съёмочная группа фильма «Контрабандистки»
Актёры и съёмочная группа фильма «Контрабандистки»
Режиссёры
Актёры
АктрисаJo Choon-ja
Ким Хе-суKim Hye-soo
АктрисаEom Jin-sook
Ём Джон-аYeom Jeong-ah
АктёрSergeant Kwon
Чо Ин-сонJo In-seong
АктрисаKo Ok-boon
Ко Мин-щиKo Min-shi
АктёрHummer
Пак Чон-минPark Jeong-min
АктёрLee Jang-choon
Ким Джон-суKim Jong-soo
АктрисаPig Mom
Ким Джэ-хваKim Jae-hwa
АктрисаTtoksuni
Пак Кён-хеPark Gyeong-hye
АктрисаYang Geum-ne
Пак Чун-мёнPark Joon-myeon
АктрисаEokcheok
Чу Бо-биJoo Bo-bi
АктёрHook
Квак Чин-сокKwak Jin-seok
АктёрOne-eyed
Чон До-вонJeong Do-won
АктёрKim Soo-bok
Ан Сэ-хоAn Se-ho
АктёрUncle Broker
Ким Вон-хэKim Won-hae
АктёрHot Pants
Щин Мин-джэShin Min-jae
АктёрBingdari
Ким Чхун-гильKim Choong-gil
АктёрSweet Tooth
Ли Джон-суLee Jeong-soo
АктёрCaptain Eom
Чхве Джон-вонChoi Jong-won
АктёрEom Jin-goo
Ким Гён-докKim Gyeong-deok
АктёрWest Coast boss
Юн Бён-хиYoon Byeong-hee
АктёрCaptain Kim
Ким Ги-чхонKim Gi-cheon
АктрисаLaura's boss
Чин ГёнJin Gyeong
АктёрChief investigator
Юн Гён-хоYoon Gyeong-ho
АктёрCustoms officer 1
Юн Джон-гуYoon Jong-goo
АктёрCustoms officer 2
Щин Ён-окShin Yeong-ok
АктёрCustoms officer 3
Хон Сон-оHong Seong-oh
АктёрStation owner
Ли Сан-хиLee Sang-hee
АктёрMustang
Ку Бон-унKoo Bon-woong
АктрисаSomers
Пэк Чу-хиBaek Joo-hee
АктрисаDean's wife
Чон Хён-сукJeon Hyeon-sook
АктрисаColonel's wife
Ли Сон-хиLee Seon-hee
АктрисаAssemblyman's wife
Ли Джин-хиLee Jin-hee
АктрисаLaura staff
Щин У-хиShin Woo-hee
АктёрMyeongdong handsome man
Чан Ги-хаJang Gi-ha
АктёрLaundry man
Пэк Сын-чхольBaek Seung-cheol
АктёрSmuggler
Юн Дэ-ёльYoon Dae-yeol
АктёрSmuggler
Чон Джэ-вонJeong Jae-won
АктёрSmuggler
Ли Тхэ-хёнLee Tae-hyeong
АктёрWest Coast gang
Ли До-гунLee Do-goon
АктрисаDiver
Щим Со-ёнShim So-yeong
АктёрUSA military
Брайан М. ван ХисеBrian M. Van Hise
АктёрWest Coast gang