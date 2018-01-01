Wink
Фильмы
Контрабандистки
Актёры и съёмочная группа фильма «Контрабандистки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Контрабандистки»

Режиссёры

Рю Сын-ван

Ryoo Seung-wan
Режиссёр

Актёры

Ким Хе-су

Kim Hye-soo
АктрисаJo Choon-ja
Ём Джон-а

Yeom Jeong-ah
АктрисаEom Jin-sook
Чо Ин-сон

Jo In-seong
АктёрSergeant Kwon
Ко Мин-щи

Ko Min-shi
АктрисаKo Ok-boon
Пак Чон-мин

Park Jeong-min
АктёрHummer
Ким Джон-су

Kim Jong-soo
АктёрLee Jang-choon
Ким Джэ-хва

Kim Jae-hwa
АктрисаPig Mom
Пак Кён-хе

Park Gyeong-hye
АктрисаTtoksuni
Пак Чун-мён

Park Joon-myeon
АктрисаYang Geum-ne
Чу Бо-би

Joo Bo-bi
АктрисаEokcheok
Квак Чин-сок

Kwak Jin-seok
АктёрHook
Чон До-вон

Jeong Do-won
АктёрOne-eyed
Ан Сэ-хо

An Se-ho
АктёрKim Soo-bok
Ким Вон-хэ

Kim Won-hae
АктёрUncle Broker
Щин Мин-джэ

Shin Min-jae
АктёрHot Pants
Ким Чхун-гиль

Kim Choong-gil
АктёрBingdari
Ли Джон-су

Lee Jeong-soo
АктёрSweet Tooth
Чхве Джон-вон

Choi Jong-won
АктёрCaptain Eom
Ким Гён-док

Kim Gyeong-deok
АктёрEom Jin-goo
Юн Бён-хи

Yoon Byeong-hee
АктёрWest Coast boss
Ким Ги-чхон

Kim Gi-cheon
АктёрCaptain Kim
Чин Гён

Jin Gyeong
АктрисаLaura's boss
Юн Гён-хо

Yoon Gyeong-ho
АктёрChief investigator
Юн Джон-гу

Yoon Jong-goo
АктёрCustoms officer 1
Щин Ён-ок

Shin Yeong-ok
АктёрCustoms officer 2
Хон Сон-о

Hong Seong-oh
АктёрCustoms officer 3
Ли Сан-хи

Lee Sang-hee
АктёрStation owner
Ку Бон-ун

Koo Bon-woong
АктёрMustang
Пэк Чу-хи

Baek Joo-hee
АктрисаSomers
Чон Хён-сук

Jeon Hyeon-sook
АктрисаDean's wife
Ли Сон-хи

Lee Seon-hee
АктрисаColonel's wife
Ли Джин-хи

Lee Jin-hee
АктрисаAssemblyman's wife
Щин У-хи

Shin Woo-hee
АктрисаLaura staff
Чан Ги-ха

Jang Gi-ha
АктёрMyeongdong handsome man
Пэк Сын-чхоль

Baek Seung-cheol
АктёрLaundry man
Юн Дэ-ёль

Yoon Dae-yeol
АктёрSmuggler
Чон Джэ-вон

Jeong Jae-won
АктёрSmuggler
Ли Тхэ-хён

Lee Tae-hyeong
АктёрSmuggler
Ли До-гун

Lee Do-goon
АктёрWest Coast gang
Щим Со-ён

Shim So-yeong
АктрисаDiver
Брайан М. ван Хисе

Brian M. Van Hise
АктёрUSA military
Ким Мин

Kim Min
АктёрWest Coast gang

Сценаристы

Рю Сын-ван

Ryoo Seung-wan
Сценарист

Продюсеры

Кан Хе-джон

Kang Hye-jeong
Продюсер
Чо Сон-мин

Jo Seong-min
Продюсер
Рю Сын-ван

Ryoo Seung-wan
Продюсер
Ким У-тхэк

Kim Woo-taek
Продюсер

Операторы

Чхве Ён-хван

Choi Yeong-hwan
Оператор

Композиторы

Чан Ги-ха

Jang Gi-ha
Композитор