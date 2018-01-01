Wink
Фильмы
Контакт
Актёры и съёмочная группа фильма «Контакт»

Актёры и съёмочная группа фильма «Контакт»

Режиссёры

Владимир Тарасов

Владимир Тарасов

Режиссёр

Актёры

Леонид Чижик

Леонид Чижик

Актёрозвучка

Сценаристы

Александр Костинский

Александр Костинский

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Любовь Бутырина

Продюсер

Художники

Николай Кошкин

Николай Кошкин

Художник

Монтажёры

Маргарита Михеева

Маргарита Михеева

Монтажёр

Операторы

Кабул Расулов

Кабул Расулов

Оператор

Композиторы

Джордж Гершвин

Джордж Гершвин

George Gershwin
Композитор
Нино Рота

Нино Рота

Nino Rota
Композитор