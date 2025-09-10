Конни летит на самолете (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мировой бестселлер впервые на русском языке.



Подготовит ребенка к полету на самолете

Совершенно необходима перед сезоном отпусков

Серия «Лучший друг — Конни» — бестселлер! Продано более 100 000 книг на русском языке.



Первое путешествие, а уж тем более первый полет на самолете — волнительное событие. Ведь совершенно не понятно, как это самолет летит и не падает и что будет ждать тебя в другом городе (или стране).



Вместе с Конни ваш малыш:

Узнает, как все устроено в аэропорту.

Разберется, какие правила безопасности надо соблюдать на борту самолета.

Перестанет бояться полетов.

