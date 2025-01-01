Конни катается на велосипеде (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Мировой бестселлер впервые на русском языке.
Серия, которая будет взрослеть вместе с малышом.
Поможет победить страх перед двухколесным велосипедом.
Научит не унывать, если что-то не получается сразу..
Лето — пора долгих велосипедных прогулок, пикников в лесу и гонок по окрестным паркам. Вот и Конни решает научиться кататься на «взрослом» велосипеде, совсем как её подружка Анна. Вместе с Конни ваш ребёнок научится уверенно кататься на велосипеде, справится со своими страхами и опасениями и откроет для себя новый веломир.
Эта книга поможет ребенку:
- справиться со своей неуверенностью;
- осознать, что не он один набивает шишки, пробуя что-то новое;
- подготовиться к первому практическому занятию на велосипеде;
- запомнить правила безопасности на дороге.
