Конни и незнакомец (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мировой бестселлер впервые на русском языке.



Научит ребенка быть внимательным и осторожным.

Познакомит с правилами поведения с незнакомыми людьми.

Серия «Лучший друг — Конни» — бестселлер! Продано более 100 000 книг на русском языке.



Конни уже давно самостоятельно возвращается из школы домой. Но вдруг знакомая дорога оказывается перекрыта. Что же делать? Стоит ли принять помощь от незнакомого человека?



Новая история из жизни Конни — отличный повод без запугивания обсудить с ребенком правила поведения с незнакомцами и напомнить, что, если ты чего-то не хочешь, ты можешь сказать «нет».



Вместе с Конни ваш малыш:

- Выучит правила безопасности.

- Почувствует себя увереннее в общении с незнакомыми взрослыми.

- Станет самостоятельнее и внимательнее.



