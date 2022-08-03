Конец света
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Конец света

Конец света (фильм, 2012) смотреть онлайн

5.72012, Fin
Фантастика, Ужасы89 мин18+

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О фильме

Друзья собираются вместе провести выходные в горной хижине. Однако странное явление полностью меняет планы, оставляя их без связи с внешним миром. По дороге за помощью они отдаляются друг от друга, так как происходящее вокруг оказывает на них сильное влияние.

Страна
Испания
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конец света»