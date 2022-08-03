Конец света (фильм, 2012) смотреть онлайн
5.72012, Fin
Фантастика, Ужасы89 мин18+
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О фильме
Друзья собираются вместе провести выходные в горной хижине. Однако странное явление полностью меняет планы, оставляя их без связи с внешним миром. По дороге за помощью они отдаляются друг от друга, так как происходящее вокруг оказывает на них сильное влияние.
СтранаИспания
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ХТРежиссёр
Хорхе
Торрегросса
- МВАктриса
Марибель
Верду
- ДГАктёр
Даниель
Грао
- Актриса
Клара
Лаго
- КРАктриса
Кармен
Руис
- АВАктёр
Андрес
Веленкосо
- МФАктёр
Микель
Фернандес
- БРАктриса
Бланка
Ромеро
- АГАктёр
Антонио
Гарридо
- Актёр
Эухенио
Мира
- СЭАктриса
София
Эрраис
- СХСценарист
Серхио
Х. Санчес
- ХГСценарист
Хорхе
Геррикаэчеварриа
- ДМСценарист
Давид
Монтеагудо
- Продюсер
Белен
Атьенса
- ФБПродюсер
Фернандо
Бовайра
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- МЛПродюсер
Микель
Лехарса
- ИВХудожница
Исабель
Виньюалес
- КММонтажёр
Каролина
Мартинез Урбина
- ХДОператор
Хосе
Давид Монтеро
- ЛГКомпозитор
Лусио
Годой