Комната (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, The Room
Драма, Мелодрама18+

О фильме

Драма «Комната» — фильм о том, как привычный мир может рассыпаться в одно мгновение. Кино повествует об иллюзии идеальной жизни, которая скрывает ненадежные человеческие связи.

Джонни готовится к празднику в кругу близких людей, не подозревая о надвигающемся предательстве. Измена невесты Лизы с лучшим другом Марком переворачивает его мир с ног на голову. Джонни попадает в ловушку собственных иллюзий, где каждый знакомый предмет напоминает о разрушенном доверии. Его попытки сохранить самообладание ведут к крайне неожиданным решениям.

Смотреть фильм «Комната» можно как метафору внутреннего пространства, где разворачивается главная битва между болью и принятием. Это драма о том, что подлинная свобода начинается только тогда, когда находишь смелость выйти за пределы собственных иллюзий.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb