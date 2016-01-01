Коммивояжер (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Отношения Эмада и Раны безоблачны, и у них много планов на будущее. Днем Эмад преподает в школе, а по вечерам супруги увлеченно репетируют спектакль по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Семейная драма разворачивается, когда их новый дом превращается в место преступления.



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