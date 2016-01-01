Коммивояжер (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Forushande
Драмы118 мин18+
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Сюжет
Отношения Эмада и Раны безоблачны, и у них много планов на будущее. Днем Эмад преподает в школе, а по вечерам супруги увлеченно репетируют спектакль по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Семейная драма разворачивается, когда их новый дом превращается в место преступления.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.7 IMDb