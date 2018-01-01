Wink
Фильмы
Команда "Умизуми". Сказочные персонажи в Уми-сити
Актёры и съёмочная группа фильма «Команда "Умизуми". Сказочные персонажи в Уми-сити»

Актёры и съёмочная группа фильма «Команда "Умизуми". Сказочные персонажи в Уми-сити»

Актёры

Донован Паттон

Донован Паттон

Donovan Patton
АктёрBot
П.Т. Уокли

П.Т. Уокли

P.T. Walkley
АктёрAdditional Voice Talent
Этан Кемпнер

Этан Кемпнер

Ethan Kempner
АктёрGeo
Мадлен Роуз Йен

Мадлен Роуз Йен

Madeleine Yen
АктрисаMilli
Крис Филлипс

Крис Филлипс

Chris Phillips
АктёрDoorMouse
Дэвид Холт

Дэвид Холт

David Holt
АктёрBot (UK)
Мэри Вуд

Мэри Вуд

Mary Wood
АктрисаAdditional Voice Talent
Софи Фокс

Софи Фокс

Sophia Fox
АктрисаMilli
Су Ким

Су Ким

Soo Kim
АктрисаAdditional Voice Talent

Сценаристы

Су Ким

Су Ким

Soo Kim
Сценарист
Майкл Смит

Майкл Смит

Michael Smith
Сценарист
Брайан Л. Перкинс

Брайан Л. Перкинс

Brian L. Perkins
Сценарист

Продюсеры

Крис Грингроув

Крис Грингроув

Kris Greengrove
Продюсер

Актёры дубляжа

Марина Локтионова

Марина Локтионова

Актриса дубляжа
Екатерина Брайковская

Екатерина Брайковская

Актриса дубляжа
Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Актёр дубляжа

Монтажёры

Энтони Оркин

Энтони Оркин

Anthony V. Orkin
Монтажёр

Композиторы

П.Т. Уокли

П.Т. Уокли

P.T. Walkley
Композитор